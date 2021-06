Un premier (petit) pas vers la mise en œuvre de la décarbonation du secteur maritime

« Le transport maritime international représente 2,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, a rappelé Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, à l'occasion du 76ème Comité de la protection du milieu marin (MEPC). Les mesures prises par l'OMI [l'Organisation Maritime Internationale] constituent une première étape, mais elles ne suffiront pas pour atteindre nos objectifs de décarbonation du secteur ». L'institution internationale avait adopté en 2018 un objectif de réduction de 50 % des émissions des navires à l'horizon 2050 (par rapport à 2008) avec un intermédiaire de -40 % d'ici 2030.

Deux volets ont été négociés pour tenter de se mettre sur la voie de ces objectifs : l'un, technique, vise l'instauration dans les navires de nouveaux équipements pour réduire leur impact carbone – par exemple des limiteurs de puissance - d'ici 2023. L'autre, opérationnel, prévoit une notation de l'intensité carbone réelle du navire (consommation du navire / distance parcourue) sur la base des performances de l'année précédente. Les navires seront notés de A à E et les seuils seront progressivement abaissés d'une année sur l'autre.

Le 76ème comité aura donc permis l'adoption définitive de ces mesures mais également l'interdiction progressive pour les navires exploités dans les eaux arctiques d'utiliser et de transporter du fioul lourd comme combustible entre 2024 et 2029.

L'objectif d'intensité carbone retenu aurait toutefois pu être plus ambitieux. Une majorité d'États membres de l'OMI se sont prononcés en effet en faveur d'une réduction de l'intensité carbone du volet opérationnel limitée à 11 % entre 2020 et 2026. Une révision de la mesure est prévue en 2025 pour fixer de nouvelles valeurs pour les années 2027-2030. « La France restera mobilisée pour porter cette ambition au niveau européen et international, s'est positionnée la ministre de la Transition écologique. Je pense par exemple à l'intégration du secteur du transport maritime dans le système d'échange de quotas d'émissions européen (EU/ETS), qui fera l'objet d'un projet de texte de la Commission européenne le 14 juillet. »