Une mission d'information du Sénat se penche sur la prévention des mégafeux

La France fait actuellement face à une vague de chaleur précoce et des feux de forêts ont notamment déjà touché le département du Gard. En mai dernier, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques du Sénat ont lancé une mission d'information sur les moyens de prévenir le risque d'incendie et de lutter contre la propagation des feux extrêmes. Son objectif est de « formuler des propositions pour adapter notre stratégie de prévention du risque d'incendie au contexte du changement climatique, et faire évoluer le comportement des usagers et les pratiques des professionnels face à cette menace grandissante », explique le Sénat.

Les deux commissions se sont réunies, le 15 juin, dans le cadre d'une table ronde consacrée à ces enjeux, autour de représentants des sylviculteurs, des sapeurs-pompiers de France et de l'Inrae. La mission rendra ses conclusions en juillet et envisage de déposer une proposition de loi à la rentrée.