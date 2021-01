Rénovation globale des passoires : l'État lance une mission pour développer le tiers-financement

Olivier Sichel, directeur général délégué de la CDC, est chargé par le Gouvernement d'améliorer les offres de financement afin de massifier la rénovation énergétique globale des logements « passoires ». La mission inclut le recours aux tiers-financeurs.

Ce jeudi 7 janvier, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon a confié une mission à Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des Dépôts (CDC), pour piloter une « task force » dédiée aux solutions de financement, incluant le tiers-financement, pour rénover les logements les plus énergivores « passoires énergétiques ». « La rénovation énergétique des logements et en particulier des 4,8 millions de « passoires énergétiques » est une priorité. J'ai reçu pour mission d'examiner les voies d'amélioration du financement notamment pour aider les ménages et créer des synergies entre les acteurs. L'objectif final est d'améliorer tant l'accompagnement et le financement des ménages qui engageront des travaux de rénovation, que d'améliorer la lisibilité, la compréhension et l'accès des ménages à ces offres », a expliqué Olivier Sichel sur Twitter.

L'objectif de cette task force sera de faire émerger des voies d'amélioration et des modèles de massification d'offres de rénovation globale des passoires, notamment à destination des ménages les plus modestes. « Il s'agira également par la négociation entre les divers acteurs associés d'obtenir des engagements concrets quant au montant et au déploiement de telles offres », a précisé le ministère du Logement dans un communiqué.

Un engagement pris par Emmanuel Macron

Pour rappel, le 14 décembre dernier, Emmanuel Macron s'est engagé auprès des citoyens de la Convention pour le climat à renforcer l'accompagnement et le financement des ménages dans la rénovation des logements. Si le Président est opposé à introduire une obligation de rénovation aux propriétaires, il a revanche évoqué la piste de trouver des tiers-financeurs (CDC, banques, assureurs, énergéticiens) pour participer au financement des rénovations des passoires d'ici à 2030.

Dans la lettre de mission adressée à M. Sichel, le Gouvernement souligne que l'expérience des sociétés de tiers-financement « montre des réussites et des voies de passages possibles. La faible volumétrie des opérations réalisées par ces sociétés indique néanmoins que la massification (des rénovations) reste à concevoir et à mettre en œuvre, notamment par l'implication des grands opérateurs ».

Dans le cadre de cette task force, Olivier Sichel réunira des représentants d'entreprises et institutions publiques pour le déploiement massif d'offres de rénovation, « en particulier du secteur de l'énergie et de l'efficacité énergétique, du monde bancaire, du monde académique, des collectivités et des opérateurs déjà actifs dans l'accompagnement de la rénovation auprès des ménages modestes », a ajouté le ministère. Des parlementaires ainsi que des représentants des 150 citoyens de la Convention seront également associés, « afin d'assurer le lien avec les propositions de la Convention citoyenne et le débat parlementaire autour du futur projet de loi qui en sera issu ».

Les conclusions de cette mission seront rendues en mars prochain.