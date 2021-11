Le think tank The Shift Project travaille depuis de nombreuses années à l'accompagnement des collectivités dans leur stratégie de mobilité. Il a regroupé ses expériences en un guide que nous présente Laura Foglia, cheffe de projet mobilité du think tank.

Dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités (LOM) et de la loi Climat et résilience, les collectivités sont invitées à inscrire leur action dans un objectif de décarbonation des transports terrestres d'ici à 2050. La LOM rehausse ainsi l'ambition exprimée dans la loi de transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) de verdir les parcs de véhicules gérés par l'État et les collectivités pour illustrer l'exemplarité des acteurs publics. Outre la gestion de son parc et des déplacements de ses agents, une collectivité peut aussi jouer un rôle bien plus important et élaborer une stratégie qui influencera le comportement de ses habitants.

Alors comment aborder la question de la décarbonation de la mobilité quotidienne pour une collectivité ? The Shift Project propose des éléments de réponse dans un guide (PDF), élaboré à partir de l'expérience des territoires. Grenoble, Arras, Poitiers ou encore Strasbourg… À travers des cas concrets, le think tank donne les clefs pour élaborer une stratégie de mobilité en agissant sur les trois composantes du système : les besoins de déplacements, conséquences de l'aménagement du territoire ; les modes de déplacements ; et le profil environnemental des véhicules. Ce guide est centré sur les modes de déplacements et selon les experts, le premier levier est de réduire la place de la voiture au profit de modes de déplacements moins carbonés.

Détail avec Laura Foglia, cheffe de projet mobilité du think tank, rencontrée à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales (SMCL) de novembre 2021.