GreenTech : le ministère de la Transition écologique rénove son soutien aux entreprises innovantes

À l'occasion du « MeetUp GreenTech 2020 », qui se tient les 5 et 6 octobre, le ministère de la Transition écologique révise le dispositif GreenTech et annonce le lancement de nouvelles mesures de soutien aux entreprises innovantes du secteur de l'environnement : un réseau d'incubateurs dans les territoires, un nouveau label et un appel à manifestation d'intérêts.

L'initiative GreenTech, impulsée par le ministère de la Transition écologique, a permis d'identifier en quatre ans 154 entreprises reconnues pour leur « capacité à innover et à ainsi accélérer les politiques du ministère », expliquent les pouvoirs publics.

L'une des principales nouveautés de l'édition 2020 est la création d'un réseau national d'incubateurs GreenTech afin d'améliorer l'ancrage territorial de l'initiative ministérielle. « Les incubateurs locaux actifs dans l'accompagnement de start-ups et PME opérant sur les thématiques de la transition écologique auront vocation à rejoindre ce réseau déployé dans tout le territoire », explique le ministère, précisant que « plus d'une dizaine d'incubateurs ont déjà rejoint cette démarche ».

Autre nouveauté : cette année, le label « GreenTech Innovation » remplace « GreenTech Verte ». « La marque GreenTech Innovation doit spécifiquement permettre de distinguer l'excellence des start-ups et PME porteurs de projets innovants et à fort potentiel (…) dans les secteurs clés pour la transition écologique », explique le ministère.

En conséquence, l'appel à projet d'intérêt GreenTech Verte devient un appel à manifestation d'intérêt GreenTech Innovation. Il doit permettre d'« amplifier les démarches de sélection des start-up et PME innovantes pour la transition écologique ». Outre l'attribution du label, les lauréats « [seront] accompagné de différents soutiens, notamment l'accès à des formations ou de la mise en relation ».