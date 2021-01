Depuis le 16 janvier 2021, Monique Barbut a pris la présidence du WWF France. Elle succède à Isabelle Autissier qui devient présidente d'honneur au sein de l'ONG.

Monique Barbut a pris ses fonctions de nouvelle présidente du WWF France le 16 janvier. Elle succède à Isabelle Autissier, présidente depuis 2009, qui reste investie dans l'organisation en tant qu'administratrice et présidente d'honneur.

Monique Barbut a rejoint le conseil d'administration du WWF France en 2014. En 2013, le Secrétariat général des Nations Unies l'a nommée au poste de secrétaire exécutive de la Convention des nations unies sur la lutte contre la désertification. En sus de ces fonctions, elle fut secrétaire générale adjointe des Nations Unies en 2016. De 2003 à 2006, Monique Barbut a également dirigé la division « technologie, industrie et économie » du Programme des nations unies pour l'environnement (Pnue), avant de devenir directrice générale et présidente du Fonds pour l'environnement mondial en juin 2006. Elle a aussi occupé plusieurs postes à responsabilités au sein de l'Agence française de développement (AFD).

« C'est une fierté et un honneur de succéder à Isabelle Autissier à la tête du WWF France. J'y apporterai mon expérience acquise au sein d'organisations internationales mais aussi ma conviction que l'Homme et la nature peuvent et doivent vivre en harmonie. Je suis très reconnaissante à Isabelle d'accepter de devenir présidente d'honneur et de poursuivre son engagement au sein du conseil d'administration, nous aurons toujours besoin d'elle pour porter la voix du WWF auprès de tous », déclare Monique Barbut.