Par décret du président de la République du 27 décembre 2022, Nathalie Homobono et Manoëlle Martin ont été reconduites respectivement comme présidente et vice-présidente du conseil d'administration de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris).

Nathalie Homobono est Normalienne, diplômée de Mines ParisTech et docteure en mathématiques et informatique. Elle a notamment été, de 2009 à 2018, directrice générale de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).