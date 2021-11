Le 15 novembre, Nathalie Homobono a été nommée présidente du conseil d'administration de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris). Elle succède à Alain Dorison.

Nommée le 15 novembre par le président de la République, Nathalie Homobono est la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris). Elle succède à Alain Dorison.

Nathalie Homobono est Normalienne, diplômée de Mines ParisTech et docteure en mathématiques et informatique. Elle a notamment été, de 2009 à 2018, directrice générale de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

« Pouvoir s'appuyer sur l'expertise technique et l'indépendance de jugement de l'Ineris est particulièrement précieux pour l'État et ses politiques de prévention des risques et de préservation de l'environnement. Grâce à ses activités de recherche et de développement, l'Institut est ainsi à la pointe des connaissances scientifiques et de l'évolution des technologies, au bénéfice de la transition écologique et de la sécurisation du renouveau industriel », a déclaré Nathalie Homobono.