Le 17 juin, le conseil d'administration du Forum pour l'investissement responsable (FIR) a élu à sa présidence Nathalie Lhayani, directrice de la politique durable du groupe Caisse des dépôts.

Nathalie Lhayani est la nouvelle présidente du FIR et succède à Alexis Masse, qui occupait ce poste après deux mandats en cinq ans. « C'est un honneur de succéder à Alexis Masse, qui a fait du Forum un aiguillon des débats sur la finance durable et un lieu de définition des meilleures pratiques dans ce domaine », a déclaré la nouvelle présidente.

Âgée de 46 ans, Nathalie Lhayani est diplômée de l'Institut de hautes études internationales de Genève et de l'université Paris-IX Dauphine, en économie appliquée et économie du développement. Depuis 2019, elle est la directrice de la politique durable du groupe Caisse des dépôts (CDC). À ce titre, elle coordonne la politique d'investissement responsable, climat, biodiversité, ODD et le reporting ESG de l'ensemble des entités du groupe CDC. Membre du comité stratégique de Novethic, elle est administratrice de CDC Biodiversité et de l'Orse. Elle a notamment été conseillère auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire (2017-2019), du ministre délégué chargé des Affaires européennes (2012-2014) et cheffe du secteur parlementaire du secrétariat général pour les affaires européennes auprès du Premier ministre (2014-2016).