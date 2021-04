Le nouvelle directrice générale de l'éco-organisme se nomme Nathalie Yserd. Précédemment directrice déléguée, elle a pris ses nouvelles fonctions le 1er avril. Elle succède à Christian Brabant.

Nathalie Yserd avait rejoint Eco-system en 2012 en tant que directrice déléguée d'Écosystem. Le conseil d'administration de l'éco-organisme de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vient de la nommer directrice générale. Elle succède à ce poste à Christian Brabant.

Agée de 49 ans, Madame Yserd a effectué son parcours professionnel au sein des groupes Carrefour, PPR, Fnac et eBay avant de rejoindre Éco-system. L'ambition affichée par la nouvelle directrice générale ? « Tout mettre en œuvre pour contribuer à l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques et à la réutilisation de matières issues du recyclage. »