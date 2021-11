Pesticides néonicotinoïdes : l'Efsa approuve les dérogations d'utilisation d'urgence

Le boom de l'exportation des néonicotinoïdes Le 18 novembre, les associations Public Eye et Unearthed (l'organe investigateur de Greenpeace) ont publié une enquête dévoilant les quantités de produits phytosanitaires à base de néonicotinoïdes exportées par des États membres de l'Union européenne, dont la France, à travers le monde. Selon leurs chiffres, des 3 859 tonnes exportées entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020, principalement vers le Brésil, la Russie et l'Ukraine, 702 concerneraient le thiaméthoxame, l'imidaclopride et la clothianidine, tous interdits en Europe. La France serait le deuxième pays exportateur de ces substances, derrière la Belgique.