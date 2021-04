Quarante-trois banques internationales veulent atteindre la neutralité carbone d'ici 2050

Le 21 avril, quarante-trois banques internationales se sont engagées à aligner leurs portefeuilles avec des trajectoires visant à la neutralité carbone d'ici 2050. Ces banques ont adhéré à la « Net Zero Banking Alliance » (NZBA) lancée par l'Initiative Finance du Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP FI). Les 43 banques sont issues de 23 pays et représentent 28 500 milliards de dollars d'actifs. Parmi les banques françaises engagées figurent BNP Paribas, Société Générale et la Banque Postale.

« Avec cette nouvelle alliance, les banques signataires s'engagent à ce que les émissions de CO 2 de leur périmètre opérationnel, et de leurs portefeuilles de financement et d'investissement, tendent vers l'objectif zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard, dans le respect des principes de limitation du réchauffement climatique définis par l'Accord de Paris », explique la Banque Postale. Elles devront également « accompagner la transition bas carbone de l'économie, en offrant à leurs clients des produits et services pour soutenir leur transition énergétique ».

Les banques se sont engagées à la veille du sommet virtuel des leaders sur le climat organisé les 22 et 23 avril par le président américain Joe Biden. Cette alliance bancaire s'inscrit dans le cadre de la « Glasgow Financial Alliance for Net Zero ». Celle-ci est présidée par Mark Carney, envoyé spécial des Nations Unies pour l'action climatique et les finances, en amont de la Conférence mondiale sur le climat (COP 26) à Glasgow (Écosse) en novembre prochain.