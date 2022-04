Neutralité carbone : un programme de recherche s'intéresse à la contribution des écosystèmes

Déterminer quelle est la contribution des écosystèmes continentaux à l'atténuation du changement climatique et identifier les leviers pour viser la neutralité carbone sont des objectifs du programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) exploratoire FairCarboN. Financé dans le cadre du PIA 4, il est doté d'un budget de 40 millions d'euros sur six ans.

Les écosystèmes peuvent, en effet, contribuer à la neutralité carbone et fournir des services écosystémiques. Mais des connaissances restent à acquérir concernant le maintien ou l'accroissement de leur capacité. « Ceci nécessite des avancées multidisciplinaires significatives dans la compréhension de la dynamique du carbone dans les écosystèmes terrestres, de la quantification des stocks et flux à différentes échelles spatiotemporelles, et des interrelations du cycle du carbone avec les autres cycles biogéochimiques, dont celui de l'eau, le tout dans un contexte de changements globaux », pointe l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) copilote du programme avec le CNRS.

Dans ce cadre, un premier appel à projets sera lancé, mi-avril, sur la compréhension des processus qui régissent le cycle du carbone. Et d'ici à 2023, cinq autres projets, d'un budget compris entre 1,5 et 7 millions d'euros, seront également lancés. L'un vise à créer une base de données sur les évolutions des stocks de carbone dans les sols et dans les biomasses végétales. Un deuxième cible le développement d'une plateforme d'évaluation intégrée des systèmes de bioéconomie territoriale. « Les trois autres projets apporteront un soutien ciblé aux équipements et infrastructures de recherche existants pour densifier et harmoniser le suivi des écosystèmes continentaux avec des instruments de pointe », indique l'Inrae.

Ce programme compte également aborder la formation d'une nouvelle génération de chercheurs, ingénieurs et techniciens impliqués dans l'objectif de neutralité carbone (écoles thématiques, développement de modules d'enseignement et de ressources en ligne, etc. et des échanges internationaux).

Note Écosystèmes naturels, forêts, agroécosystèmes, écosystèmes d'eau douce et côtiers, écosystèmes urbains et périurbains.

Note Les trois objectifs sont :

- lever les verrous de connaissances sur les processus clés régissant le cycle du carbone et leurs réponses aux changements globaux ;

- mettre à disposition une nouvelle génération de modèles numériques permettant de simuler les évolutions des stocks et flux de carbone dans les sols, les eaux douces, les zones côtières et la végétation à différentes échelles spatiotemporelles.

- élaborer, tester et évaluer, en concertation avec différents porteurs d'enjeux des scénarios de trajectoires de changement d'occupation et d'usages des terres et de pratiques de gestion des ressources naturelles dans les territoires qui répondent aux enjeux de neutralité carbone, et accompagner leur mise en œuvre aux échelles locale, régionale et nationale.