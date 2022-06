À compter du 1er juillet, Nicolas Fondraz sera le nouveau président de de l'Association technique énergie environnement (ATEE). Il remplacera à cette fonction Christian Deconninck.

Âgé de 60 ans, Nicolas Fondraz succédera à Christian Deconninck, qui occupait la présidence de l'Association technique énergie environnement (ATEE) depuis le 1er janvier 2015. Ce dernier en devient président d'honneur.

Nicolas Fondraz est diplômé de l'ESCP et titulaire d'un DEA d'économétrie (Paris-I Panthéon-Sorbonne). Il a mené l'essentiel de sa carrière au sein de TotalEnergies où il a occupé différentes fonctions à la direction trading-shipping, à la direction gas renewable and power et à la direction de l'exploration-production. Il était depuis 2014 directeur des relations institutionnelles internationales au sein de la direction affaires publiques de TotalEnergies.

L'ATEE compte 2 400 adhérents et publie Énergie plus, la revue bimensuelle de la maîtrise de l'énergie. L'association couvre sept domaines d'activité [certificats d'économies d'énergie (CEE), maîtrise de l'énergie, stockage d'énergies, cogénération, biogaz, power-to-gas, pyrogazéification] et capitalise les retours d'expérience.