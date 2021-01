Nitrates : ne pas confondre chambres d'agriculture et syndicats agricoles

La décision du Conseil d'Etat est parfaitement logique et compréhensible.

Mais il revient néanmoins aux chambres d'agriculture de témoigner au quotidien de cette indépendance. Or, actuellement, c'est bien la confusion des genres qui domine.

Réclamer, en justice si besoin, une affirmation de ses droits est parfaitement défendable. Mais user et abuser au quotidien de ces mêmes droits pour contourner ou écraser le débat public ne l'est plus du tout. Peut-être était-ce précisément ce que le préfet de région entendait, certes maladroitement, mettre en évidence... ?

Pégase | 04 janvier 2021 à 15h28