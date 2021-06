Après 13 années passées à la présidence du Pexe, Jean-Claude Andreini passe le flambeau à Christophe Chevillion directeur général d'Envea. La gouvernance du réseau des éco-industries évolue également.

À l'occasion de son Assemblée générale le 18 mai dernier, le Pexe, réseau des éco-entreprises, a fait évoluer sa gouvernance. Après 13 années passées à la présidence, son fondateur Jean-Claude Andreini a passé le flambeau à Christophe Chevillion directeur général d'Envea.

Christophe Chevillion a été président du club Ademe International, et vice-président de la Fimea et du Pexe. Pour cet ingénieur, les actions concrètes pour la filière sont au cœur de la dynamique des réseaux : « Je garde le cap de mon prédécesseur. Avec Florence Jasmin, déléguée générale du Pexe, et son équipe, le réseau Pexe se donne comme mission de réunir la communauté française des éco-entreprises dans une démarche collective pour 1) développer la filière et créer des emplois verts et 2) déployer des actions concrètes au service des PME et ETI pour accélérer la transition écologique et énergétique », explique le nouveau président.

Aujourd'hui, Christophe Chevillion prend la présidence accompagné par Grégory Lannou de Biogaz Vallée et Frédéric Laroche d'Axelera aux postes de vice-présidents. Francis Bertrand de France Water Team devient secrétaire et Olivier Dupont, de Capenergies et fondateur de Demeter Partners, devient trésorier du Pexe. Jean-Claude Andreini continuera à apporter son soutien en tant que président d'honneur.

Le Pexe accueille désormais, au sein de son nouveau conseil d'administration, treize réseaux (pôles de compétitivité, associations d'éco-entreprises, fédérations professionnelles) représentant l'ensemble des secteurs environnement et énergie : Axelera, Biogaz Vallée, Bretagne Eco-entreprises, Capénergies, Club IDF éco-entreprises, EA Eco-Entreprises, Fibres Energivie, Fimea, France Hydrogène, France Water Team, Gimelec, Pôle Mer Méditerranée et Tenerrdis.