Le conseil d'administration de GRDF a nommé Laurence Poirier-Dietz en tant que directrice générale de l'entreprise. Son mandat de 4 ans débutera à compter du 1er juin 2021. Elle succède à Édouard Sauvage.

Le conseil d'administration de GRDF a nommé, le 31 mars dernier, Laurence Poirier-Dietz en tant que directrice générale de l'entreprise. Diplômée de l'IAE d'Orléans en finances et contrôle de gestion, Mme Poirier-Dietz a trente ans d'expériences opérationnelles et diversifiées dans le secteur de l'énergie.

Elle débute sa carrière au sein de EDF GDF Services. Entre 2004 et 2010, elle est déléguée communication et collectivités locales de GRDF à Nantes. Elle a notamment en charge la relation avec les grandes autorités concédantes, la gestion du portefeuille de contrats de concession, et le développement des nouvelles dessertes en gaz naturel. En juillet 2011, elle est nommée directrice générale de Climespace, filiale d'Engie chargée de la gestion du réseau de froid urbain de Paris.

D'octobre 2016 à décembre 2019, elle a été directrice générale adjointe d'Engie Ineo, l'une des entités qui compose aujourd'hui Engie solutions.

Depuis janvier 2020, Laurence Poirier-Dietz est directrice générale adjointe de la BU Industrie d'Engie Solutions. En arrivant au sein de GRDF, elle succède à Édouard Sauvage, désormais directeur général adjoint d'Engie en charge des activités infrastructures.