L'économiste Philippe Dessertine succède à Bettina Laville à la présidence du conseil d'administration de l'association Comité 21.

Le 8 juillet, les quelques 300 entreprises adhérentes de l'association Comité 21 ont élu Philippe Dessertine à la présidence de son conseil d'administration, pour un mandat de trois ans. Pour rappel, l'association, créée en 1995 en référence au plan « Agenda 21 » formulé au Sommet de la Terre de Rio trois ans auparavant, offre une expertise aux sociétés en matière de RSE, d'économie circulaire ou encore d'atteinte de la neutralité carbone.

Ancien membre du Haut Conseil des Finances publiques, Philippe Dessertine exerce actuellement en tant que professeur en économie à l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est également directeur de l'Institut de haute finance (IHFI), l'un des centres de formation professionnelle de l'Institut français de gestion (IFG), et président-fondateur de l'association Finagreen, spécialisée dans la labellisation d'investissements en développement durable. Philippe Dessertine est, par ailleurs, l'auteur de plusieurs livres, dont « Le grand basculement » (éd. Robert Laffont, 2021) portant sur la compatibilité de l'écologie avec la croissance économique.

L'économiste « souhaite multiplier les actions en faveur de la transformation et du développement durable dans les organisations privées et publiques, notamment au sein des territoires », précise l'association. Il succède à Bettina Laville, désormais présidente d'honneur de Comité 21 après avoir complété deux mandats à sa tête. Elle occupera également le poste de présidente de l'Institut d'études avancées de Paris, centre de recherche en sciences humaines et sociales.