Le Syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets a élu Philippe Le blanc à sa présidence. Ce spécialiste va ainsi porter la voix des 12 entreprises adhérentes qui gèrent chaque année 2 millions de tonnes de déchets dangereux.

Docteur en Sciences de la Terre de l'Université de Bordeaux et diplômé de l'EM Normandie, Philippe Leblanc a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du traitement et de la valorisation des déchets en France et à l'international. Il a été directeur général délégué de Séché Environnement pendant sept ans, avant de rejoindre le groupe Suez en 2009 en tant que directeur général recyclage et valorisation des déchets dans la région Grand Ouest.

En 2017, il est nommé directeur général délégué d'Industrial Waste Specialties (IWS), la filiale de Suez qui regroupe ses activités déchets dangereux en Europe. À la suite de l'OPA de Veolia sur Suez en janvier 2022, il prend la tête d'IWS France alors entité sous management autonome opérée indépendamment des deux groupes et qui regroupe 20 sites de traitement et valorisation de déchets dangereux et des eaux industrielles. Depuis, Veolia a annoncé le transfert d'IWS à Suez dans le cadre de ses engagements auprès de la Commission européenne en matière de concurrence.