L'ancien président du Syndicat des énergies renouvelables (SER), ancien directeur des énergies renouvelables de l'Ademe, a été élu à la tête de l'association Agir pour le climat, le 20 décembre dernier.

Après plus d'une décennie passée à défendre la cause de la transition énergétique la tête du Syndicat des énergies renouvelables (SER), Jean-Louis Bal rejoint en tant que président l'association de mobilisation citoyenne Agir pour le climat, cofondée par Jean Jouzel. Durant dix-huit mois, cet ingénieur spécialisé en électricité a également travaillé au sein de l'Agence de la transition écologique (Ademe), d'abord comme chef du programme prioritaire énergies renouvelables, puis en tant que directeur adjoint bâtiment et énergies renouvelables et, enfin, comme directeur des énergies renouvelables, des réseaux et des marchés énergétiques.

Auparavant, il a également œuvré durant dix-sept ans au sein d'entreprises privées, dans le secteur du photovoltaïque. Fort de cette expérience, le nouveau président fera d'abord porter ses efforts sur la rénovation énergétique des logements. Sujet sur lequel Agir pour le climat a développé une forte expertise. « Nous poursuivons le double objectif d'efficacité climatique et de justice sociale », explique-t-il à ce sujet.

Pour l'association, la loi de programmation Énergie-Climat, en discussion cette année, devra tracer une trajectoire dans ce domaine jusqu'en 2028. « Nous veillerons à ce qu'elle ne comporte pas seulement des objectifs mais décrive aussi les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, en favorisant particulièrement les rénovations globales, bien plus efficaces que les actions monogestes, indique le nouveau président. Cette programmation devra ensuite être traduite dans des dispositions concrètes en loi de finances et nous serons attentifs à ces dispositions ». Jean-Louis Bal restera président d'honneur du SER.