Olivier Mabille, nouveau président du Syrta, syndicat du retrait et du traitement de l'amiante, succède à Michel Bonfils avec pour objectif d'accroître la notoriété du syndicat.

Le 4 juillet dernier, le conseil d'administration du Syndicat du retrait et du traitement de l'amiante (Syrta) a élu Olivier Mabille à sa présidence. Ancien trésorier du syndicat, il exerce également en tant que gérant principal de Fibra, entreprise de désamiantage située à Martigues (Bouches-du-Rhône), et PDG de l'opérateur téléphonique indépendant, Omfitel. Il succède à Michel Bonfils, actuel directeur technique de la société de désamiantage industriel, SME.

« L'un de mes objectifs est d'accroître la notoriété du Syrta, en favorisant de nouveaux engagements », clame Olivier Mabille. Ce dernier souhaite se focaliser sur deux chantiers : la communication, en accentuant les rencontres entre les adhérents et en modernisant l'image du Syrta, et la recherche. Le syndicat prévoit de réaliser plusieurs rapports avant la fin de l'année 2022, dont un sur l'évolution des certifications face à la nouvelle réglementation appliquant les dispositions de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec). « La volonté du Syrta est de représenter toutes les entreprises de désamiantage et de dépollution, de la plus petite structure locale à la plus grosse nationale voire internationale, de l'entrepreneur mono activité (qui traite exclusivement un type de matériau et d'ouvrages) à la société multi-spécialiste capable d'aborder des chantiers très complexes », martèle le syndicat.