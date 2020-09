Xavier Piechaczyk succède à François Brottes à la présidence du directoire de RTE. Il dirigera le réseau de transport électrique pour les cinq prochaines années.

Ce mardi 1er septembre, Xavier Piechaczyk devient président du directoire de RTE pour cinq ans. Nommé le 31 juillet 2020, il succède à François Brottes, entré en fonction en 2015, qui atteint l'âge maximal fixé dans les statuts de l'entreprise. La nomination de Xavier Piechaczyk a reçu l'accord de la ministre de la Transition écologique et a fait l'objet d'une vérification des conditions d'indépendance par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).

Âgé de 50 ans, Xavier Piechaczyk était depuis octobre 2015 membre du directoire de RTE, en charge des fonctions opérationnelles de gestion des actifs du réseau de transport d'électricité, des clients de RTE et des relations de l'entreprise avec les territoires.

Diplômé l'École nationale des travaux publics de l'État, titulaire d'un mastère de l'École nationale des ponts et chaussées et Docteur en sciences politiques, il a fait toute sa carrière dans la sphère publique, notamment au ministère de l'Équipement et au ministère de l'Écologie. Il a aussi été conseiller du Premier ministre puis du président de la République entre 2012 et 2015, en charge de l'énergie, des transports, du logement et de l'environnement.

« L'ensemble de son parcours professionnel depuis 2000 lui a donné l'occasion de travailler en étroite collaboration avec les industriels des secteurs de l'énergie, du transport ou de la construction, mais aussi avec l'État, les collectivités territoriales, les acteurs de la protection de l'environnement ainsi que les organisations syndicales des secteurs dans lesquels il est intervenu », précise RTE.