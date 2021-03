Depuis le 1er mars 2021, Stéphane Michel est directeur général « gas, renewables & power » (GRP) et membre du comité exécutif de Total. Il entend faire jouer un rôle clef par cette branche dans la croissance du groupe.

Depuis le 1er mars dernier, Stéphane Michel est le nouveau directeur général « gas, renewables & power (GRP) » et membre du comité exécutif de Total, en remplacement de Philippe Sauquet, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Stéphane Michel est né en 1973 et est diplômé de l'École Polytechnique (1994) et de l'École des Mines de Paris (1997). Il a occupé les fonctions de conseiller technique énergie au cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (2002-2004). Il a rejoint le groupe Total en 2005, où il a débuté dans l'aval à Singapour. Il a ensuite été directeur général de Total E&P Qatar (2012 - 2014) et de Total E&P Libye (2011). M. Michel était depuis 2014 directeur Moyen-Orient & Afrique du Nord de l'exploration-production de Total. Laurent Vivier lui a succédé à ce poste en janvier 2021.

Le comité exécutif de Total est désormais composé de Patrick Pouyanné, président-directeur général ; Arnaud Breuillac, directeur général « exploration-production » ; Helle Kristoffersen, directrice générale « strategy-innovation » ; Stéphane Michel, directeur général « gas, renewables & power » ; Bernard Pinatel, directeur général « raffinage-chimie » ; Jean-Pierre Sbraire, directeur financier groupe ; Namita Shah, directrice générale « people & social responsibility » et Alexis Vovk, directeur général « marketing & services ».