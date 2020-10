Thierry Repentin, maire de Chambéry et vice-président en charge de l'habitat de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, est nommé président de l'Anah. Il succède à Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole.

Ancien sénateur de Savoie, Thierry Repentin a été, entre 2012 et 2014, ministre délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage puis ministre délégué aux affaires européennes. Spécialiste des questions « logement » au Parlement, il est notamment à l'origine de dispositifs favorisant la construction de logements sociaux, de la création de la taxe sur les logements vacants et de plusieurs propositions de loi et rapports sur l'habitat. Il a par ailleurs présidé l'Union sociale pour l'habitat (USH) de 2008 à 2012. De 2015 à 2017, il est délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat et président de la Commission nationale de l'aménagement, de l'urbanisme et du foncier. Entre 2017 et 2020, il préside le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. Il est aujourd'hui président de la Commission nationale SRU.

« Je suis honoré de la confiance qui m'est accordée pour présider l'Agence nationale de l'habitat, et tiens à saluer le bilan de ma prédécesseure, Nathalie Appéré. L'amélioration des logements privés est un enjeu majeur, qui se situe à la croisée de problématiques sociales, écologiques et économiques structurantes pour notre pays. Elle doit nous permettre de relever le défi de la COP21 et bénéficier à tous les territoires et tous les ménages », a déclaré Thierry Repentin.