Un nouveau projet houlomoteur en Martinique

Le 14 mars 2023, les entreprises YS Énergies marines Développement (YS-MED) et Wavepiston ont signé un partenariat pour codévelopper en Martinique un projet houlomoteur, c'est-à-dire d'utilisation de l'énergie des vagues.

Ce projet fait suite à une étude préliminaire réalisée en 2021 et en 2022 visant à identifier « le potentiel énergétique de la houle dans la région » et à sélectionner les sites les plus prometteurs. La Martinique possède en effet de « très bonnes potentialités » pour développer la filière houlomotrice, selon l'Ademe. Les technologies d'énergies marines renouvelables doivent néanmoins prendre en compte le risque cyclonique dans ces territoires, ce qui peut retarder les projets de recherche et développement.

La société danoise Wavepiston a mis au point une technologie couplant production d'électricité et d'eau désalinisée. Quant à YS-MED, basée à Nantes, elle est aussi spécialisée en énergie hydrolienne.

« Nous sommes convaincus que l'énergie houlomotrice est maintenant prête pour entrer en phase commerciale, et qu'elle jouera un rôle important dans la décarbonation du mix électrique des territoires insulaires. Cet accord de codéveloppement avec Wavepiston est un premier pas vers le déploiement de fermes houlomotrices, et nous espérons qu'il ouvrira la voie pour des développements futurs », déclare Corinne Dubois, présidente d'YS-EMD.