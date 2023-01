Actu-Environnement élargit son offre éditoriale sur le web et propose désormais trois revues mensuelles imprimées. Grâce à une équipe étoffée, la rédaction se renforce sur le traitement de l'information juridique, d'une part, et technique, d'autre part.

L'année 2023 commence bien pour Actu-Environnement qui élargit son offre éditoriale destinée aux professionnels. Avec une équipe rédactionnelle renforcée, composée désormais de 13 journalistes et rédacteurs intégrés, le quotidien digital spécialisé sur l'environnement se développe sur le traitement de l'information juridique et technique respectivement : deux approches complémentaires à sa ligne éditoriale actuelle. « Que ce soit sur support numérique ou imprimé, notre objectif est de constituer un groupe de presse autour d'Actu-Environnement, qui apporte un éclairage complet sur l'actualité sociétale, juridique et technique, nécessaire à la réussite de la transition énergétique et environnementale », indique David Ascher, gérant directeur de publication et cofondateur d'Actu-Environnement.

Rachat de la revue Droit de l'Environnement

En décembre dernier, la société d'édition d'Actu-Environnement a finalisé l'acquisition de la revue Droit de l'Environnement.

Fruit d'une histoire de plus de trente ans et forte du renouveau lié à une nouvelle maquette et au renforcement de l'équipe de contributeurs extérieurs et de rédacteurs internes, la revue juridique a pour ambition renouvelée de fédérer une communauté. Celle des juristes de l'environnement, qu'ils soient professeurs, magistrats, avocats, juristes en entreprise, dans l'Administration, en collectivité ou dans les associations, mais également des non-juristes amenés à appliquer les règles de droit environnementales.

« Ce rendez-vous régulier vous permettra d'assurer une veille sur les dernières décisions de justice, les derniers textes adoptés et les projets, mais aussi de découvrir comment les meilleurs spécialistes de la question les interprètent », détaille Laurent Radisson, rédacteur en chef de la revue.

Relance de la revue Environnement & Technique

Rachetée en 2012, Environnement & technique, qui prenait la forme d'un cahier central dans Actu-Environnement Le Mensuel, sera désormais dissociée et enrichie. Ce retour marque une ambition forte : contribuer à l'émergence de solutions et à leur essaimage.

E&T entend offrir à ses lecteurs un tour d'horizon des procédés, matériels, équipements et expériences qui apportent des réponses innovantes aux problématiques de l'eau, des déchets et de l'énergie – à la croisée de secteurs plus globaux comme le bâtiment, les transports, les risques ou l'aménagement. Les informations des différentes rubriques seront traitées selon un angle opérationnel et feront la lumière sur les hommes et les femmes de terrain qui, face aux difficultés, s'emploient à imaginer et mettre en œuvre des solutions concrètes.

« Au fil des mois et des pages, qu'elles soient imprimées dans ce format magazine ou publiées sur le portail Internet Actu-Environnement.com, vous pourrez compter sur nous pour partager avec vous des expériences inspirantes, ouvrir des fenêtres sur des horizons stimulants », explique Christine Lairy, rédactrice en chef de la revue.

« Qu'elles soient politique, générale, sociétale, juridique, technique ou encore orientée carrière, toute l'actualité décryptée par nos journalistes sera accessible au quotidien sur le web sur Actu-Environnement.com », indique Florence Roussel, directrice de la rédaction. Forte d'une équipe de journalistes pluridisciplinaires et multimédia, la directrice précise que l'essentiel de l'info sera sélectionné et porté tous les mois sur les trois revues imprimées Actu-Environnement Le Mensuel, Droit de l'Environnement et Environnement & Technique.

En ce début 2023, toute la rédaction est en ordre de marche pour vous donner toutes les clefs de lecture de l'actualité environnementale et vous assurer une très belle nouvelle année sous le signe de la transition.