De nouveaux atlas de la biodiversité communale et restauration des sentiers de montagne

Choisir une station de ski en fonction de son impact environnemental

Eau et assainissement, chauffage, transport, paysage. Les stations de ski sont à la croisée de nombreuses problématiques environnementales. Très exposées au risque climatique, ces communes sont de plus en plus nombreuses à s'impliquer, à l'instar de celles qui ont décidé d'établir un bilan carbone.