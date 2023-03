Un nouvel outil de financement des projets citoyens d'énergies renouvelables en Occitanie

La Région Occitanie et l'Agence Régionale Énergie Climat (Arec) ont dévoilé le 24 mars dernier un outil de co-financement des projets citoyens d'énergies renouvelables (EnR), en partenariat avec l'Ademe et l'association Ec'LR. L'enveloppe disponible pour ce pack « Aux EnR citoyens » adopté en 2022 est de 2,5 millions d'euros. Les projets d'installations renouvelables, portés par des citoyens et/ou des collectivités locales, ne devront pas dépasser les 500 kW de puissance. L'objectif, d'ici 2030, est de concrétiser 500 projets et de mobiliser 100 000 actionnaires citoyens. A l'heure actuelle, la région compte 54 installations et près de 4 500 actionnaires.

Lors des Assises citoyennes de l'énergie 2021, le gouvernement misait sur 1 000 projets à gouvernance locale supplémentaires d'ici 2028 à l'échelle nationale. En 2022, au moins 515 projets en service – majoritairement des parcs solaires photovoltaïques – était recensés sur le territoire.

« Nous mettons tout en œuvre pour massifier la transition énergétique et nous sommes convaincus que c'est en soutenant les initiatives de terrain que nous relèverons les défis qui se posent à nous. Avec notre pack "Aux EnR citoyens", nous prenons part à des projets qui ont obtenu la participation et l'adhésion de nos concitoyens, ce qui contribuera à leur bonne réalisation par et pour les territoires », déclare Christian Assaf, président de l'AREC Occitanie.