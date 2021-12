Nouvelle-Aquitaine : le solaire flottant brigue les plans d'eau

Avec le développement de la technologie du solaire flottant, de nouvelles opportunités s'ouvrent pour les acteurs du photovoltaïque sur les carrières en eau ou les retenues de barrage, mais aussi les plans d'eau d'irrigation. À l'occasion du salon Energaïa, qui se tenait à Montpellier, les 8 et 9 décembre, TotalEnergie a, par exemple, signé un partenariat avec l'Association syndicale d'irrigation (ASA) sur la commune de Garlin (Pyrénées-Atlantiques). Le fonds d'investissement régional Terra Energies et la société d'économie mixte ENR64 sont également associés. Ce projet photovoltaïque flottant aura une puissance d'environ 7 MWc. Les 86 exploitants agricoles, membres de l'association ASA, auront l'opportunité d'investir dans ce projet.

Dans la même région, l'Établissement public territorial du versant de l'Adour a également signé un partenariat visant à développer le solaire flottant sur 22 réservoirs à vocation de soutien d'étiage dont il a la gestion. Dans ce cadre, la société Sergies, associée avec Hydrocop, Gascogne Énergie Service et Énergie Service Lannemezan, a été sélectionnée comme partenaire technique, pour le développement et la mise en œuvre de ces centrales solaires sur des réservoirs localisés dans quatre départements : le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.