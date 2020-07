COP 15 sur la biodiversité : rendez-vous en Chine en mai 2021

Prévue initialement en octobre 2020, la 15e conférence des parties (COP 15) signataires de la Convention sur la diversité biologique (CDB) se tiendra finalement du 17 au 30 mai 2021, toujours à Kunning en Chine. Annulée en raison de la pandémie de la Covid-19, cette COP, doit fixer la trajectoire mondiale en termes de biodiversité pour les dix prochaines années. « L'une des plus importantes leçons de la pandémie Covid-19 en cours est que la sauvegarde de la nature est essentielle pour protéger les humains en termes de santé et de bien-être, estime Elizabeth Maruma Mrema, secrétaire exécutive de la CDB. Ces réunions nous offrent une formidable opportunité de garantir que la protection et l'utilisation durable de la biodiversité est intégrée dans les politiques qui guideront la situation économique et post-pandémique, et dans les plans de relance du développement. »

Les dates et le lieu des réunions des deux organes subsidiaires de la Convention ont également été annoncés. La 24e réunion de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA-24) se tiendra du 2 au 7 novembre 2020, et la troisième réunion de l'organe subsidiaire sur la mise en œuvre (SBI-3) aura lieu du 9 au 14 novembre 2020. Les deux se tiendront à Québec, au Canada.