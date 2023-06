Valorisation des déchets : 23 nouvelles entreprises intègrent l'accélérateur du comité stratégique de filière

Bpifrance, la Direction générale des entreprises (DGE) et le comité stratégique de la filière (CSF) « transformation et valorisation des déchets » ont annoncé la liste des 23 entreprises retenues pour intégrer la troisième promotion de l'« accélérateur valorisation des déchets ». Les lauréats sont des PME en croissance, qui comptent 37 collaborateurs en moyenne et réalisent un chiffre d'affaires moyen de 9 millions d'euros.

« L'objectif de ce programme (…) est d'aider les entreprises à consolider leur activité en renforçant les industries et les services pour une économie circulaire, compétitive et respectueuse de l'environnement, en France et à l'international », rappelle Bpifrance. Les deux premières promotions du programme ont déjà rassemblé 55 entreprises.

Pendant dix-huit mois, les nouveaux lauréats bénéficieront d'un triple accompagnement : du conseil, avec un diagnostic d'entrée qui analyse les axes prioritaires de croissance et des modules de conseil adaptés ; de la formation, avec des séminaires organisés en partenariat avec l'École polytechnique et des ateliers de renforcement des compétences ; et des rencontres organisées par filière et consacrées à leurs enjeux spécifiques, ainsi que des rencontres destinées à faciliter les relations professionnelles.

Parmi les lauréats figurent, par exemple, Eco'Ring, une entreprise spécialisée en ingénierie qui conçoit et développe des solutions de valorisation des déchets industriels contenant des métaux et des minéraux, Granulatex, un spécialiste de la collecte, du tri et de la calorisation des pneumatiques, Poullard, une entreprise de travaux de démolition, de recyclage des matériaux inertes et de désamiantage, Rosi Solar, une entreprise qui propose des solutions de recyclage des panneaux photovoltaïques, ou encore Vauché, un spécialiste de la conception et de la fabrication de centres de tri, de traitement et de valorisation des déchets.