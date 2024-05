Une nouvelle solution de stockage local d'énergie pour une nouvelle cible

Une solution qui vient rejoindre une gamme de produits conçus chacun pour des usages précis. Sirea, entreprise spécialisée en électricité et en automatisme industriel, a commercialisé en 2017 et en 2023 un logiciel et une armoire de stockage dont les fonctionnalités semblent similaires au produit développé par Solar Edge. Mais contrairement à lui, la technologie de Sirea permet de recharger la batterie sur le réseau, et non pas uniquement sur les installations photovoltaïques. Une fonctionnalité qui peut être utile par exemple en cas de demande d'effacement du réseau - une interdiction anticipée par le gestionnaire d'appel de puissance au-dessus d'un certain seuil, pour cause de saturation du réseau. « Ce type de demande n'est pas pertinent pour les moyennes consommations induites par la traite de vaches par exemple, mais peut l'être plus pour des industries comme les imprimeries », conclut David Grand, responsable communication pour Sirea.