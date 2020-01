De nouvelles valeurs limites d'exposition professionnelle applicables en juillet 2020

Le 29 décembre 2019 est paru au Journal officiel un décret fixant des valeurs limites d'exposition professionnelles contraignantes pour certains agents chimiques. Ce texte transpose la directive de 2017 qui établit une quatrième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle (VLIEP). La nouvelle liste entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Le texte européen introduit de nouvelles valeurs limites pour six substances : monoxyde d'azote, dihydroxyde de calcium, hydrure de lithium, acide acétique, 1,4-dichlorobenzène et le bisphénol A (BPA). Il prend aussi en compte la possibilité de pénétration cutanée pour plusieurs substances : trinitrate de glycérol, tétrachlorure de carbone, cyanure d'hydrogène, chlorure de méthylène, nitroéthane, 1,4-dichlorobenzène, formiate de méthyle, tétrachloroéthylène, cyanure de sodium et cyanure de potassium.

Le nouveau décret fixe des niveaux de concentrations dans l'atmosphère de polluant à ne pas dépasser dans la zone de respiration des travailleurs. Au total, près de 100 substances sont visées par le texte. Parmi celles-ci figurent divers acétates, le BPA, les poussières de bois, le brome, le chlore, le dioxyde et le monoxyde d'azote, le mercure et ses composés, le monoxyde de carbone, le plomb métallique et ses composés, ou encore la silice. Les valeurs limites sont exprimés sur une période de référence de 8 heures et/ou à court terme (quinze minutes), selon la nature des polluants.