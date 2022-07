Nucléaire : l'ASN lève la surveillance renforcée de la centrale de Flamanville

Lundi 4 juillet, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé avoir levé sa surveillance renforcée de la centrale nucléaire de Flamanville (Manche), qui compte deux réacteurs de 1 300 mégawatts (MWh). « Au vu de l'amélioration de l'état des installations et des pratiques de sûreté de la centrale nucléaire de Flamanville 1 et 2, l'ASN a décidé de lever la surveillance renforcée qu'elle exerçait depuis 2019 », explique le gendarme du nucléaire.

Dorénavant, l'Autorité estime que les principes et règles de sûreté nucléaire sont correctement appliqués par EDF et ses prestataires, que les installations sont en bon état général et que la maîtrise de la radioprotection sur les chantiers à enjeux a été améliorée.

Dans le cadre de sa surveillance renforcée, l'ASN a augmenté le nombre de ses inspections, les portant à une trentaine par an, et a suivi l'avancement et l'efficacité du plan d'action d'EDF destiné à redresser la situation. L'ASN a aussi conduit deux inspections renforcées en 2022 et constate que « les activités liées à l'arrêt pour maintenance du réacteur 2, qui a débuté mi-février, sont correctement maîtrisées ».

Pour rappel, en septembre 2019, l'ASN avait placé la centrale de Flamanville sous surveillance renforcée après avoir constaté qu'EDF rencontrait des « difficultés » depuis mi-2018. Trois domaines étaient ciblés : la maîtrise des activités de maintenance et d'exploitation ; la gestion du retour d'expérience (en particulier la déclaration des événements significatifs à l'ASN) ; et le contrôle de la sûreté et la priorité accordée aux enjeux de sûreté dans les prises de décision.