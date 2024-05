Emmanuel Macron envisage de nommer l'actuel directeur général de l'Andra président de l'Autorité de sûreté nucléaire et préfigurateur de l'ASNR, dont il prendrait la tête au moment de sa création le 1er janvier 2025.

Par un communiqué en date du 27 mai, l'Élysée annonce qu'Emmanuel Macron envisage de nommer l'actuel directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) en qualité de président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) à l'issue du mandat de Bernard Doroszczuk, qui prend fin en novembre prochain.

Pierre-Marie Abadie, polytechnicien et ancien directeur de l'énergie au ministère de la Transition écologique, se verrait alors confier une mission de préfiguration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) qui verra le jour quelques semaines plus tard. Cette autorité, née de la fusion de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sera en effet officiellement créée le 1er janvier 2025 suite à la promulgation, le 21 mai dernier, de la loi organisant cette fusion.

Toutefois, la mission de préfiguration confiée à M. Abadie devrait commencer avant le mois de novembre à en croire le ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie. « Lors des travaux législatifs sur le rapprochement de l'ASN et de l'IRSN, je m'étais engagé à ce qu'un préfigurateur soit rapidement nommé. Suite à la promulgation de la loi la semaine passée, c'est maintenant chose faite avec la désignation de Pierre-Marie Abadie », a tweeté Roland Lescure le 27 mai. « Dans tous les cas, si Pierre-Marie Abadie assure cette mission de préfigurateur, puis éventuellement celle de président de l'ASNR, il quittera son poste de directeur général de l'Andra », indique-t-on à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Se pose en effet la question de potentiels conflits d'intérêt liés à l'exercice des deux fonctions. Le futur président de l'ASNR sera dans tous les cas amené à instruire des dossiers qu'il a déposés auprès de l'ASN en tant que directeur général de l'Andra. C'est en particulier le cas de la demande d'autorisation de création du centre industriel de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde (Cigéo). Une question que ne manqueront pas de soulever les parlementaires membres des commissions compétentes de chacune des deux assemblées amenées à avaliser ce choix. Ceux-ci sont en mesure, selon la Constitution, de bloquer une nomination s'ils réunissent plus de trois cinquièmes de votes négatifs au sein des suffrages exprimés.