Nucléaire : le parc français émet 4 gCO2/kWh, selon EDF

Le nucléaire français n'émettrait que 4 g équivalent CO 2 par kilowattheure (gCO 2 /kWh), selon une analyse du cycle de vie (ACV) réalisée par EDF. L'étude, présentée le 16 juin, est relayée par la Société française du nucléaire (Sfen). Cette ACV « repose sur l'inventaire des flux de matière et d'énergie pour les différentes phases du cycle de vie du produit, de l'extraction des matières premières jusqu'à la gestion des déchets », explique EDF. Elle porte sur le parc actuel en service en 2019 (hors transport de l'électricité) et prend donc en compte les deux réacteurs de Fessenheim (Haut-Rhin), arrêtés depuis.

Détail important : la présentation d'EDF publiée sur son site donne essentiellement des ratios exprimés en gCO 2 /kWh et peu de résultats en valeur absolue. En particulier, elle ne précise pas le volume d'électricité utilisé au dénominateur. A priori, la production prise en compte est celle de 2019, soit 379,5 térawattheures (TWh).

EDF détaille les émissions de GES en neuf étapes, pour un total de 3,7 gCO 2 /kWh : les mines et le traitement du minerai (1,3 gCO 2 /kWh) ; la conversion de l'uranium (0,3 gCO 2 /kWh) ; l'enrichissement de l'uranium (0,4 gCO 2 /kWh) ; la fabrication des combustibles (0,1 gCO 2 /kWh) ; la construction des réacteurs (0,6 gCO 2 /kWh) ; l'exploitation du parc (0,3 gCO 2 /kWh) ; le démantèlement (0,1 gCO 2 /kWh) ; la gestion des combustibles usés (0,5 gCO 2 /kWh) ; et le stockage des déchets (0,1 gCO 2 /kWh).

L'entreprise précise aussi que l'amont de la production regroupe 57 % des émissions, avec notamment les mines qui pèsent pour 36 % de l'empreinte carbone. S'agissant de la production d'électricité, la construction des installations représente 16 % des émissions du kilowattheure français, alors que « la déconstruction et la maintenance sont négligeables (3 et 1 %) ». Enfin, l'aval du cycle totalise 15 % de l'empreinte carbone.