Numérique : le Gouvernement mise sur un programme de formation à la sobriété énergétique

Ce mardi 18 avril, les ministères de la Transition énergétique et de la Transition numérique ont annoncé la mise en œuvre d'un nouveau dispositif d'accompagnement dans le cadre du Plan de sobriété énergétique. Intitulé Alt-Impact, ce programme a pour vocation à former trois publics à des gestes de sobriété numérique tels que l'écoconception des services numériques, l'allongement de la durée de vie des équipements ou le recyclage des matériels informatiques.

« Trois mille enseignants du supérieur, 2 000 ambassadeurs en entreprises et 650 ambassadeurs en collectivités seront sensibilisés et formés. Les ambassadeurs Alt-Impact vont ainsi pouvoir toucher 400 000 élèves du supérieur, 10 000 personnes en entreprises et 1 000 collectivités », estiment les ministères. Porté par l'Agence de la transition écologique (Ademe), le Centre national de recherche scientifique (CNRS) et l'Institut national de recherche en informatique (Inria), le programme Alt-Impact sera lancé « prochainement ». Il bénéficiera d'un financement de 15,4 millions d'euros à travers les certificats d'économies d'énergie (CEE) et de 1,4 million d'euros par l'Ademe.

L'objectif est ainsi de réduire la part de la consommation énergétique du numérique en France ou, du moins, d'arrondir sa croissance à venir. Selon l'Ademe et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), le secteur représente environ 10 % de la consommation d'énergie nationale, part qui « devrait continuer à croître d'ici à 2025 à un rythme annuel de 10 % ».