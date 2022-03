Objectif ZAN : 22 projets lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt de l'Ademe

Les ministres chargés du Logement et de la Biodiversité, ainsi que le président de l'Ademe, ont dévoilé, le 17 mars, les lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) Objectif ZAN. Il s'agit de 22 projets répartis sur dix régions, portés par des collectivités de toutes tailles et sur des territoires divers : urbains, ruraux, montagnards, comme littoraux. « Cette expérimentation vise à impulser une véritable dynamique, par le partage des connaissances et des retours d'expérience, permettant d'essaimer ensuite les actions sur d'autres territoires », indique le gouvernement.

Ces projets vont bénéficier d'un soutien technique et financier de l'Ademe, à hauteur de 1,8 million d'euros. L'Agence de la transition énergétique est accompagnée d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pluridisciplinaire constituée de CDC Biodiversité, du Cerema et de la Scet, filiale de la Caisse des dépôts. L'accompagnement des lauréats portera, tout d'abord, sur la réalisation des études nécessaires à l'élaboration d'une trajectoire zéro artificialisation nette (ZAN) et son intégration dans les divers plans et documents d'urbanisme : Sraddet, Scot, PLUi. Le soutien portera aussi sur la réalisation d'études préalables à la mise en œuvre de projets d'aménagement (reconversion de friches, renaturation, densification) contribuant à cette trajectoire. L'Ademe accompagnera également des actions de sensibilisation et de formation des acteurs des territoires lauréats.

Cette expérimentation s'articule avec d'autres dispositifs et initiatives, tels que les Ateliers des territoires, le Fonds friches , ou les territoires pilotes de sobriété foncière portés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et le Plan urbanisme construction architecture (Puca).

L'objectif ZAN, apparu dans le Plan biodiversité présenté par Nicolas Hulot en juillet 2018, figure aujourd'hui dans la loi Climat et résilience promulguée en août 2021. Cette dernière fixe deux échéances : une division par deux du rythme de consommation des sols d'ici à 2030, puis l'objectif ZAN, à l'échéance 2050.