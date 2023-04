Objectif climat 2040 : la Commission européenne lance sa consultation

Vendredi 31 mars, la Commission européenne a ouvert la période de consultation publique concernant l'objectif climatique à l'horizon 2040 de l'Union européenne (UE), qui doit être adopté en 2024. La définition d'un tel objectif intermédiaire, prévue par la loi européenne sur le climat, est primordiale afin de préparer un cadre d'action pour l'après-2030 et ainsi respecter l'objectif de neutralité climatique en 2050 dans l'UE.

Cet appel à contributions pour une analyse d'impact doit compléter l'évaluation de la Commission et aider à fixer une « trajectoire claire » pour tous les secteurs économiques et les parties prenantes. Il permettra de recueillir les points de vigilance et opportunités également pour d'autres domaines, comme la politique sociale ou encore le marché du travail. Le nouvel objectif pour 2040 devra garantir la sécurité et la prévisibilité de la stratégie à mettre en place ainsi que des investissements.

Toutes les parties prenantes concernées de près ou de loin par la transition écologique (collectivités, ONG, industries... mais aussi le grand public) sont invitées à apporter leur contribution. La consultation est ouverte jusqu'au 23 juin.