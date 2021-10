Objectif neutralité carbone : l'Ademe dévoile les 29 lauréats d'un appel à projets de recherche

Ce jeudi 30 septembre, l'Agence de la Transition écologique (Ademe) a présenté les lauréats de la cinquième édition de son appel à projets de recherche « Énergie durable – production, gestion et utilisation efficaces ». Ce dispositif, établi dans le cadre de la Stratégie nationale de recherche énergétique (SNRE), vise à récompenser des projets de recherche tournés vers l'objectif de neutralité carbone fixé pour 2050. Cette nouvelle édition s'est centrée sur deux axes : l'optimisation des systèmes énergétiques et la réduction de leurs impacts « par l'amélioration de briques technologiques », d'une part, et la conception intégrée des systèmes énergétiques et de leurs régulations, d'autre part.

En tout, 29 projets ont été retenus, dont 13 sur « liste prioritaire » et 16 sur « liste complémentaire ». Ils bénéficieront d'un accompagnement de l'Ademe de 7,7 millions d'euros. Parmi les sujets sélectionnés, des chercheurs de l'École centrale de Nantes étudieront, par exemple, les pressions et interactions en Atlantique de l'éolien offshore avec oiseaux et chiroptères. Avec son projet Vitisolar, EDF compte développer une « solution agrisolaire durable » au service de la filière viticole. L'université Gustave-Eiffel, quant à elle, souhaiter évaluer la gestion de la durée de vie des systèmes de stockage électrique dans les applications stationnaires et de mobilité.