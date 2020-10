Finance durable : la place de Paris lance un observatoire de ses engagements en faveur du climat

La place financière de Paris lance, à l'occasion du Climate finance day, jeudi 29 octobre, l'Observatoire de la finance durable. Il s'agit de l'un des engagements pris, en juillet 2019, par les principales organisations et fédérations professionnelles représentatives de la finance en France, afin d'inscrire ce secteur dans la lutte contre le changement climatique.

« Il s'agit de la première initiative à échelle mondiale en matière de transparence, suivi et évaluation de la transformation du secteur financier vers une finance verte et durable. Ce projet porté par la Place de Paris et le projet européen Finance ClimAct, s'inscrit dans un objectif commun de construire une économie bas-carbone et résiliente vis-à-vis du changement climatique », expliquent les partenaires du projet.

L'observatoire fournira, dans un premier temps, deux types d'informations : les engagements individuels pris par les établissements financiers et les données agrégées sectorielles, permettant de rendre compte des réalisations et des actions des acteurs de la place financière de Paris en matière de finance verte et durable. « Ces données et travaux seront examinés par un Comité scientifique et d'expertise indépendant », assurent les partenaires. Ce comité sera composé de plusieurs collèges : deux membres d'ONG, quatre membres académiques, deux membres des pouvoirs publics et deux experts avec une connaissance des métiers bancaires et d'investissement.

Aujourd'hui, l'observatoire recense les engagements de 355 acteurs, sur le désengagement des investissements dans certains secteurs (sables bitumineux, huile de palme non durable), les actions prises à l'échelle des groupes (rénovation, fourniture d'électricité renouvelable…) ou la vente de produits financiers responsables.