Climat : lancement d'un observatoire des forêts françaises

Les ministres de l'Agriculture et de la Transition écologique, Marc Fesneau et Christophe Béchu, ont officiellement lancé l'Observatoire des forêts françaises, le 10 juillet. Il vise à « constituer un centre de partage et de production de données indispensables pour le pilotage des forêts françaises en rassemblant les expertises et les connaissances sur la forêt ». L'observatoire est porté par l'Institut national d'information géographique et forestière (IGN), l'Office national des forêts (ONF), le Centre national de la propriété forestière, l'interprofession France Bois Forêt et l'Office français de la biodiversité (OFB).

Le site internet, en accès libre, met à disposition des données, des cartes, des études et des services numériques innovants sur la connaissance des forêts, leur évolution et leur gestion dans un contexte de changement climatique (cartes interactives, annuaire des acteurs…).

« Cinq premiers clubs thématiques ont été créés, dédiés à la santé des forêts, aux incendies, aux ressources en bois, à l'adaptation au changement climatique et à son atténuation. Pour chacun de ces grands axes, l'ambition est de proposer l'information de référence en un lieu unique, en mobilisant des experts et un laboratoire d'idées sur la production d'analyses et la fourniture de services », détaille le communiqué de presse.