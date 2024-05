Un observatoire pour recenser les connaissances sur les trottinettes électriques et la micromobilité

Giroroues, giropodes, hoverboards, skates et trottinettes à batterie… Afin de progresser dans la connaissance des usages de ces nouveaux engins de déplacements personnels électriques (EDPM), Patrice Vergriete, ministre en charge des Transports, a mis en place un observatoire de la micromobilité, jeudi 23 mai. Gérée par la direction générale des infrastructures et des mobilités (DGITM), l'Agence de la transition écologique (Ademe), l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) et le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), cette structure regroupera les informations disponibles sur ces modes de déplacement : définitions, règlementations, données sur les usages, accidentalité, impact environnemental, publications scientifiques...

Elle intègre déjà les résultats d'une première étude, financée par l'Ademe, sur la micromobilité et le profil des différents usagers. Elle aura également vocation à faire le lien entre les opérateurs de micromobilité et les collectivités locales. Aujourd'hui, 2,5 millions de Français possèdent un de ces EDPM contre 640 000 en 2020 (+ 290 %) et 59 villes disposent d'un service de trottinettes en libre-service ; ce qui représente une flotte de 22 500 trottinettes pour un million de trajets par mois.

Ce mode de déplacement présente l'avantage de faciliter l'intermodalité : un trajet sur cinq effectué en trottinette électrique combine plusieurs types de mobilité. Dans 62 % des cas, il est associé avec des transports en commun. En zone périurbaine, la trottinette électrique personnelle est utilisée en intermodalité avec l'automobile par un usager sur dix. Ce succès des EDPM s'accompagne malheureusement d'un accroissement du nombre des accidents : en 2023, 643 utilisateurs y ont été gravement blessés et 42 y ont perdu la vie.