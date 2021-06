Ocean approved : un label pour distinguer les entreprises impliquées dans la réduction de leurs impacts

Distinguer les entreprises qui s'engagent à réduire leur impact sur les océans : c'est dans cet objectif que la Fondation de la Mer, en lien avec le ministère de la mer, a fait appel à Bureau Veritas pour lancer le label « Ocean Approved ® ». « Les engagements de la société civile et plus particulièrement des entreprises sont déterminants pour accomplir le 14e objectif de développement durable, consacré à la conservation et à l'exploitation de manière durable des océans, des mers et des ressources marines, a assuré Annick Girardin, ministre de la Mer. Le label Ocean Approved ® va contribuer à renforcer et structurer la mobilisation des acteurs publics et privés ».

Il découle d'une première initiative de la Fondation de la mer : le référentiel RSE Océan ODD 14. Ce dernier permet d'identifier les conséquences sur l'océan des activités et d'engager des actions de réductions. D'application volontaire, le label international comporte deux niveaux : le premier « Engagé » est attribué à l'entreprise qui a analysé ses impacts sur la base du référentiel Océan et s'est engagée sur un plan d'action pour y remédier. Le second niveau « Avancé » correspond aux entreprises qui ont mis en œuvre les actions prioritaires d'amélioration. Des indicateurs de mesure suivent l'amélioration sur deux années révolues.

Un troisième niveau est en projet. Ce dernier sera remis aux entreprises qui présente une performance significativement supérieure pour limiter leur impact à la moyenne des entreprises de leur secteur. Le label sera attribué pour une période de trois ans renouvelable. La liste des entreprises labellisées sera accessible sur la plateforme web dédiée www.oceanapproved.org