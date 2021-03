L'OFB soutient les projets de valorisation économique de la biodiversité

L'Office français de la biodiversité lance un nouvel appel à projets baptisé « Biodiv'éco ». Celui-ci vise à accompagner l'émergence de projets de valorisation économique de la biodiversité, basés dans les territoires d'Outre-mer. Cet appel s'adresse aux entreprises, associations ou collectivités territoriales situées en Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 2 mai 2021.

L'objectif est de développer un minimum de dix projets économiques ayant l'ambition de préserver et restaurer la biodiversité. L'appel à projets vise à soutenir des projets dans leur phase de pré-amorçage et d'amorçage et de développer les projets de structuration de filières économiques en lien avec la biodiversité. Les filières concernées sont : l'agro-écologie et l'agro-transformation durable, la filière forêt-bois, l'éco-tourisme, la chimie verte, la filière « Papam » (plantes à parfum, aromatiques et médicinales) et cosmétique durable, la pêche et l'aquaculture durable, la filière du végétal d'origine locale, les biomatériaux, les applications numériques (« tech ») et audiovisuelles orientées biodiversité, etc. Les porteurs de projets contribuent à la structuration de ces filières « innovantes d'avenir » ou encore à la création et la valorisation de solutions économiques fondées sur la nature.

Les projets lauréats pourront bénéficier d'une subvention de l'OFB comprise entre 5 000 et 50 000 euros (pour un taux maximal de subvention de 80 %) destinée à financer les premières études, la rédaction de business plan, des actions de formation, etc.