Pour mieux connaître et protéger l'hydrographie terrestre (rivières et écoulements, plans d'eau...), l'Office français de la biodiversité (OFB) et l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) se sont associés afin de constituer un référentiel hydrographique de métropole unique, la base de données (BD) « Topage® ». Elle a pour objectif de décrire le réseau hydrographique français « de la manière la plus précise et exacte possible, afin de bénéficier aux politiques publiques où l'eau est un enjeu : connaissance et évaluation environnementale, préservation des milieux, agriculture, risques... », explique l'OFB.

Jusqu'ici, plusieurs bases de données, ou cartographies de l'hydrographie, coexistaient avec des spécifications et des finalités différentes : « BD Carthage®, thème hydrographique de la BD Topo®, carte de base au 1:25 000... ».

La première édition de la BD Topage® est diffusée sur le site du service d'administration des données et référentiels sur l'eau (http://www.sandre.eaufrance.fr), sous licence ouverte de réutilisation Etalab. Elle sera intégrée aux cartographies IGN, ainsi qu'aux référentiels de données vecteurs (BD Topo...).