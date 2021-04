L'OID publie un guide pour adapter les bâtiments au changement climatique

L'Observatoire de l'immobilier durable (OID) publie un guide pour accompagner les acteurs de l'immobilier et du bâtiment dans leurs stratégies d'adaptation au changement climatique. Ce guide « permet de présenter aux acteurs désireux d'améliorer leur résilience un panel d'actions adaptatives et de cibler rapidement les plus appropriées compte tenu des caractéristiques de leurs bâtiments et de leurs besoins », explique l'OID.

Le guide présente les dispositifs qui peuvent être mis en place pour améliorer la résilience des bâtiments face aux aléas inondations, submersions marines, vagues de chaleur, sécheresses et retraits gonflement des argiles ou encore tempêtes, feux de forêt et hausse des températures. Ce document aborde les impacts et les bénéfices de l'action adaptative, des conseils pour sa mise en œuvre ainsi que les éventuels freins et leviers, qu'ils soient normatifs, réglementaires, techniques, etc. Figure aussi son niveau de coûts (faible, moyen, élevé) pour chaque action.