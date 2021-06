Oiseaux : 43 espèces en régression selon un bilan de 30 ans d'observation

"Bien plus efficacement qu'un néonicotinoïde (temporairement utilisable sur la seule betterave sucrière, faute d'autre solution), l'éradication des haies vives porte, à mon avis, l'immense responsabilité du déclin de certaines populations d'oiseaux des champs." : disons, Euplectes, que l'un est la suite logique de l'autre, cela - et tout le reste - dans une optique d'intensification des pratiques agricoles pour toujours plus de rendement (mais pour combien de temps encore, à force de standardisation du vivant et de "contrôle" de tout ce qui ne va pas dans cette voie ?) et d'optimisation financière.

Les oiseaux des champs, si l'on considère bien ceux qui nichent dans les champs donc au sol (Alouette des champs, Œdicnème criard, Perdix rouge et grise, Busards cendré et Saint-Martin, etc.) disparaissent en raison de la quasi disparition en plaines du système de polyculture-élevage extensif au profit des grandes cultures intensives. La disparition des haies ne leur porte pas directement préjudice car ce n'est pas leur habitat.

Nous nous rejoignons en revanche pleinement sur le triste sort fait aux haies en secteur agricole (les épareuses des communes et des conseils départementaux y contribuent encore également) et sur l'urgence qu'il y a de les mieux considérer et, par voie de conséquence, de préserver l'existant et restaurer un maximum de linéaires (cela se fait, ça et là, mais n'inverse pas la tendance de l'arrachage après des années de mauvais traitements et d'agonie).

Pégase | Aujourd'hui à 17h19