Entreprises responsables : le ministère de l'Économie lance la plateforme Impact

Le 27 mai, Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable, a lancé la plateforme en ligne baptisée « Impact ». Son objectif est de permettre à toutes les entreprises, de la TPE au CAC 40 volontaires, de publier leurs données de performance environnementale, sociale et de bonne gouvernance (ESG). Co-conçue avec une centaine d'entreprises, la plateforme pose « les bases opérationnelles d'un capitalisme plus responsable », souligne le ministère de l'Économie.

Ce dispositif aide les entreprises à se préparer aux futures obligations européennes en matière de reporting extra-financier (projet de directive « Corporate sustainability reporting » (CSRD)). La plateforme s'appuie sur 47 indicateurs écologiques, sociaux ou de gouvernance, qui donnent un « premier aperçu des efforts engagés par les entreprises pour leur transition vers des modèles plus responsables ».

L'ensemble des indicateurs déposés par les entreprises seront rendus publics dans les semaines à venir. Dans les prochains mois, plusieurs améliorations seront apportées à la plateforme, « notamment la possibilité de publier des indicateurs pré-remplis à partir des données dont dispose déjà l'administration, la possibilité pour les entreprises de publier des informations sectorielles ou individuelles, ou encore la mise à disposition d'un tableau de bord personnalisé de la performance extra-financière », a précisé le ministère.

« Nous lançons aujourd'hui un mouvement des entreprises responsables, celles qui savent faire des choses mais ne savent pas comment le faire savoir, celles qui veulent faire des choses mais ne savent pas par où commencer », déclare Olivia Grégoire. « À terme, nous pourrons disposer d'un outil incomparable d'analyse et de prospective pour nous aider à accompagner les entreprises françaises dans leurs transitions ».