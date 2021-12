On-Farm Experimentation : quand chercheurs et agriculteurs collaborent pour la science

La recherche doit-elle forcément s'affranchir des aléas du terrain pour rester objective ? Selon de nombreux chercheurs agronomes à travers le monde, dont ceux de l'Institut national de recherche agronomique (Inrae), la réponse est non. Des scientifiques de huit pays, dont la France, partagent cette idée et ont publié un article dans la revue Nature Food détaillant les bénéfices d'un nouveau modèle d'expérimentations à la ferme – ou « On-Farm Experimentation » (OFE). Ils constatent que cette approche existe dans différents pays du monde – et implique environ 30 000 exploitations agricoles – sans jamais avoir été « formalisée ou systématisée institutionnellement ». Ils appellent ainsi à l'encadrer pour « accélérer la création de connaissances locales et appliquées » au service des « transitions agroécologique et digitale ».

Concrètement, mener des recherches selon le modèle de l'OFE consiste à investiguer des questions spécifiques à une exploitation agricole précise. Ces questions sont ainsi définies conjointement par l'agriculteur et le chercheur. C'est notamment le cas des fermes Dephy, rassemblant 3 000 agriculteurs aux quatre coins de la France, au sein desquelles des techniques de réduction de l'usage des pesticides sont étudiées. « D'un côté, les agriculteurs évaluent des pratiques directement applicables à leur exploitation, de l'autre, les scientifiques collectent des données de terrain et des connaissances informelles qui enrichissent leurs recherches et ouvrent de nouvelles perspectives », étaye l'Inrae dans un communiqué. Le mouvement OFE s'appuie également sur les technologies numériques, qui « facilitent (mais ne conditionnent pas) » la collecte des données sur le terrain mais aussi leur généricité à une plus grande échelle.

La méthode OFE pose néanmoins des questions en matière de recherche sur le statut des données de terrain produites ou encore l'hybridation des types de savoirs (science, pratiques agricoles ou industrielles, etc.). Pour y répondre, les chercheurs de l'étude appellent à « renforcer la communauté des OFE », notamment en faisant de l'OFE2021, rencontre tenue en octobre 2021 à Montpellier, un rendez-vous annuel pour en débattre.